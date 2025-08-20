Gündem

Doğum Günü Kutlaması Faciayla Sonlandı

DEHŞET VERİCİ KAZA

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde doğum günü kutlaması, trajik bir kaza ile sona erdi. 26 yaşındaki Sabri Tığlı’nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjde bulunan bir ağaca çarptı. Olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

TRAJİK BİLGİLER

Otomobilde sıkışan 22 yaşındaki Ezgi Elçin Ünal ve 23 yaşındaki İbrahim Baran Tuncer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Tığlı, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin devam ettiği aktarılıyor. İyi bir kutlama geçirebilmeleri için bir araya gelen gençlerin, Baran Tuncer’in doğum günü etkinliğinden döndükleri öğrenildi.

