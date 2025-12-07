Doğum İzni Süresi 24 Haftaya Çıkıyor

AK PARTİ İLE DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ

AK Parti Meclis Grubu, uzun bir süre boyunca tartışılan doğum izni düzenlemesine dair hazırlıklarını önümüzdeki hafta tamamlayacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sürdürülen bu çalışma, düşüş sergileyen doğurganlık oranlarını artırma ve aile yapısını güçlendirme hedefi güdüyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKACAK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakla, mevcut düzenlemede annelere tanınan 16 haftalık doğum izni (doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta) 24 haftaya çıkarılması öngörülüyor. Söz konusu uygulamanın 2026 yılından itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. Böylelikle annelerin bebekleri yaklaşık 6 aylık olduğunda iş hayatına geri dönebilmesi mümkün hale gelecek.

BABALIK İZNİ SAYISI ARTACAK

Taslakta ayrıca babalık izinleriyle ilgili önemli bir başka düzenleme de yer alıyor. Şu an kamu çalışanı babalar 10 gün babalık iznine sahipken, özel sektörde bu süre sadece 5 gün olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni de kamu çalışanlarıyla aynı şekilde 10 güne yükseltilecek. Taslağın öngörülerine göre 2026 yılı itibarıyla ücretli doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması hedefleniyor. Bu hamle ile hem çalışan annelerin çocuklarıyla daha uzun süre bir arada kalması hem de aile yapısının güçlenmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Doğum ve babalık izinlerini kapsayan söz konusu düzenlemenin önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine alınması bekleniyor.