Doğum Yardımı Ödemeleri Başladı

2025 YILI AİLE YILI OLARAK İLAN EDİLDİ

2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle, doğum yardımları tutarında bir artışa gidiliyor. 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, yeni doğum yapan anneler için doğum yardımı ödemeleri için başvurular alınmaya başlıyor. Belirlenen tutarlar çerçevesinde annelere doğum yardımı ödemeleri yapılacak.

DOĞUM YARDIMLARI VE DESTEKLER

Bu kapsamda, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı sağlanacak. İkinci çocuk için her ay 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise her ay 5’er bin lira destek verilecek.

AÇIKLAMALAR VE ÖDEME TARİHİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanda Uluslararası Aile Forumu’nda yaptığı konuşmada doğum yardımı ödeme tarihini açıklamıştı. Erdoğan, bu yıl doğacak çocuklar için çocuk sayısına göre artan destek paketleri sunduklarını belirtti. Doğum yardımı ödemelerinin 28 Mayıs’ta toplu olarak gerçekleşeceğini ifade etti.

Bugün itibarıyla, 163 bin 295 haneye toplu ödemeler yapılmakta. Annelerin hesaplarına aktarılmakta olan bu ödemeler dikkatle takip ediliyor. Ayrıca, doğum yardımı ödeme sorgulama ekranı, başvuru işlemlerini tamamlayanlar tarafından inceleniyor.