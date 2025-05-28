Doğum Yardımları Ödemeleri Başladı

2025 YILININ AİLE YILI İLANI VE DOĞUM YARDIMLARINDA ARTIŞ

2025 yılının Aile Yılı olarak belirlenmesinin ardından, doğum yardımları tutarında önemli bir artış yapıldı. 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla doğum yardım ödemeleri için başvurular alınmaya başladı. Yeni doğum yapan annelere, belirlenen tutarlar doğrultusunda doğum yardımı gerçekleştirilmesi planlanıyor.

DOĞUM DESTEKLERİ HAKKINDA DETAYLAR

Bu kapsamda, 1 Ocak 2025’ten itibaren doğacak ilk çocuk için 5 bin lira bir defaya mahsus doğum yardımı yapılacak, ikinci çocuk için ise aylık 1.500 lira destek sağlanacak. Üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5’er bin lira destek verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde gerçekleşen Uluslararası Aile Forumu’nda doğum yardımı ödemelerinin tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 28 Mayıs’ta doğacak çocuklar için çocuk sayısına göre artan destek paketlerinin toplu olarak sağlanacağını ifade etti.

1,2 MİLYAR LİRALIK TOPLU ÖDEME

Bugün itibarıyla, 163 bin 295 haneye toplamda 1,2 milyar lira tutarında yardım ödemeleri ailelerin hesaplarına aktarılıyor. Ayrıca, doğum yardımı ödeme sorgulama ekranı, başvuru işlemlerini tamamlamış olan kişiler tarafından inceleniyor.