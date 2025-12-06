Doha Forumunda Suriye’nin Seçim Planı Açıklandı

doha-forumunda-suriye-nin-secim-plani-aciklandi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen 23. Doha Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Şara, ülkesinin başlattığı beş yıllık geçiş sürecinin ardından dört yıl içerisinde seçimlerin yapılacağını duyurdu. Suriye’nin geleceğinde “kişilere değil kurumlara dayalı bir yönetim modeli” benimseyeceklerinin altını çizdi.

LİYAKAT VURGUSU

Şara, hükümet yapısında temsilin liyakat esasına göre sağlandığını belirtirken, geçiş sürecinin gereklilikleri doğrultusunda Halk Meclisi seçimlerinin yapılacağını hatırlattı. “Dört yıl sonra mutlaka genel seçimlere gideceğiz” ifadesini kullandı.

İSRAİL İHLALLERİ

Şara, İsrail’in 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren binin üzerinde hava saldırısı ve yüzlerce kara ihlali gerçekleştirdiğini açıkladı. Özellikle Şam kırsalındaki Beyt Cin’de çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

ULUSLARARASI DESTEK

Suriye, İsrail’in işgal altındaki bölgelerden çekilmesi için uluslararası aktörlerle iş birliği içinde çalıştığını belirten Şara, bu talebin diğer ülkelerden geniş destek bulduğunu dile getirdi.

1974 ANLAŞMASI VE MÜZAKERELER

Şara, İsrail ile sürdürülen müzakerelerde ABD’nin de yer aldığını hatırlatarak, “1974 anlaşması 50 yıl dayandı. İsrail, silahtan arındırılmış bir bölge istiyor. Peki bu bölgeyi kim koruyacak? Ordu ve asayiş güçleri yoksa bu bölgeyi kim koruyacak?” sözlerine yer verdi. Müzakerelerin devam ettiğini, ancak sürecin tehlikeli bir aşamaya evrilebileceğini ifade etti.

GEÇİŞ SÜRECİNDE SORUNLAR

Şara, geçiş süreçleri boyunca hiçbir hükümetin tüm halk bileşenleriyle tam mutabakat sağlayamadığını vurguladı. Son bir yıl içinde kabul edilemez sorunların yaşandığını ve faillerin yargı önünde hesap verdiklerini aktardı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Vatandaşlık Maaşı Projesi Görüşülmeye Başlandı

Türkiye'de dar gelirli vatandaşlar için gündemdeki vatandaşlık maaşı uygulaması umut vaat ediyor. Uzmanlar, bu sistemin hanelere gelir garantisi sağlayacağını belirtiyor.
Gündem

Doğum İzni Düzenlemesi 24 Haftaya Çıkıyor

Hükümetin doğum ve babalık izinleri taslağında sona gelindi. 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile doğum izni 24 haftaya, babalık izni 10 güne çıkacak.
Gündem

Silahlı Saldırıda Tutuklanan Gençte İntikam Sebebi Belirlendi

İstanbul Kağıthane'de bir dürümcüye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın, evine yapılan kurşunlama nedeniyle 17 yaşında intikam amacıyla hareket ettiği belirlendi.
Gündem

TAG Otoyolunda TIR Çarpışması Yangın Çıkardı

TAG Otoyolu’nda hububat yüklü 3 TIR'ın çarpışması sonucu yangın çıktı. Gaziantep-Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Puan Kaybında En-Nesyri Suçlu İlan Edildi

Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı 7 maçlık galibiyet serisini kaybetti. En-Nesyri’nin ilk yarıda kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada büyük eleştiriler aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.