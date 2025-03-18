Doktorların Vergi Kaçakçılığı İddiaları Artıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, özel muayenehanelerde çalışan doktorların beyanname ve mali uyum düzeyleri yapay zeka destekli analiz araçları ile değerlendirildi. Bu değerlendirmelerde, bazı muayenehane sahiplerinin muayene ücretleri, estetik işlemler ve cerrahi operasyonlar gibi gelirlerini beyan belgelerine doğru bir şekilde yansıtmadığı, beyan edilen gelir ile gerçek kazançları arasında yüzde 400’lere kadar varan farklar bulunduğu tespit edildi. Yapay zeka ile yapılan analizler sonucu, vergi beyanları ile gelirleri arasında uyumsuzluk tespit edilen ilk etapta 3 bin 663 mükellef belirlendi. Bu mükelleflerin toplamda yaklaşık 13 milyar lira kadar hasılatı kayıt dışı bıraktıkları anlaşıldı.

GENEL CERRAHİ VE DİĞER ALANLARDAKİ İHLALLER

Genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi gibi uzmanlık alanlarını icra eden bazı doktorların hastalardan aldıkları muayene ve ameliyat ücretlerini eksik bildirdiği belirlendi. Özel hastanelerle sözleşmeli çalışan veya kendi muayenehanelerinde hasta kabul eden cerrahların, ameliyat ücretlerini düşük göstererek vergilendirilmesi gereken kazançlarını gizlediği tespit edildi. Örneğin, bir kadın doğum uzmanının yıllık 53 milyon liralık gelirini beyan etmediği ve yalnızca 6,5 milyon lira olarak bildirdiği görüldü.

DİŞ HEKİMLERİNDEN GELİRLERİ DE YERİNDE İNCELENDİ

Diş hekimlerine yönelik yapılan incelemelerde, özellikle implant, protez, ortodonti ve estetik diş tedavileri gibi işlemlerden elde edilen gelirlerin eksik beyan edildiği gözlemlendi. Bir diş hekiminin yıllık 67 milyon lira hasılat elde etmesine rağmen bunu sadece 3 milyon lira olarak gösterdiği belirlendi. Bunun yanında, estetik sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı büyüme de denetimlerin kapsamına alındı. Yapılan incelemeler, burun estetiği, dolgu, botoks ve liposuction gibi işlemleri gerçekleştiren bazı doktorların gelirlerini eksik bildirdiğini ortaya koydu. Özellikle yurt dışından hasta kabul eden ve dövizle çalışan estetik kliniklerinde, gelirin büyük bir kısmının beyan dışı kaldığı tespit edildi.

GÖNÜLLÜ UYUMU SAĞLAYAN DOKTORLAR

Çalışma kapsamında, saç ekimi alanında uzman bir doktorun yıllık gelirini 7 milyon lira olarak beyan etmesine rağmen 69 milyon lira hasılat elde ettiği anlaşıldı. İlk aşamada gönüllü uyuma davet edilen doktorlardan toplam 850’sinin beyanname vererek vergi matrahlarını düzelttiği bildirildi. Bu durum, sağlık sektöründe vergi uyumunun artırılması gereken bir konu olduğunu gösteriyor.