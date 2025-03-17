Doktorların Vergi Kaçırma Yöntemleri Ortaya Çıktı

VERGİ KAÇAĞI DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağına karşı denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Vergi adaleti sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalarda önemli vergi kaçakları belirleniyor. Defterdarlıklar ve Vergi Başkanlıkları, dikkatle özel muayene sahibi doktorları incelemeye aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sahip olduğu veriler ve bankalardan topladığı bilgileri yapay zeka desteğiyle analiz etti. Hürriyet gazetesinin aktardığına göre, yapılan analizler sonucunda 33 bin riskli doktor mükellef belirlendi.

DOKTORLAR ÜZERİNDEKİ DENETİMLER

İkinci aşamada, riskli olarak tespit edilen doktorların birinci derecedeki yakınları, eski eşleri ve çalışanlarının hesap hareketleri kontrol edildi. Bu denetim sonucunda ise 3 bin 500 doktorun riskli mükellef olduğu bilgisine ulaşıldı. Denetimlerde, bir doktorun yanında asgari ücretle istihdam edilen bir sekreterin banka hesabında 5 milyon lira tutarında işlem belirlendi. Ayrıca, bir diğer örnekte, eski eşin hesabında da önemli hareketlilik gözlemlendi. Yetkililer, bu tür durumlarda paranın kaynağının açıklanmasını talep ediyor. Kaynağın açıklanmaması halinde, paranın doktorun olduğu kabul edilerek, mükelleflerin gönüllü uyuma davet edildiği bilgisi edinildi.

MATRAL FARKI VE GÖNÜLLÜ UYUM

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın doktorlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, yaklaşık 15 milyar lira tutarında matrah farkı tespit edildi. Belirlenen doktorlarla görüşmeler yapıldığı ve yarıya yakın kısmının gönüllü uyuma başvurduğu öğrenildi. Gönüllü uyuma giren mükelleflerin, elde ettikleri hasılat için beyanname verdikleri belirtildi. Gönüllü uyuma başvuran mükelleflere vergi zıiai cezasının uygulanmadığı vurgulandı.