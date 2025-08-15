Dolandırıcılar Kimlik Bilgisi İstiyorlar

DOLANDIRICILIKTA YENİ YÖNTEMLER

Dolandırıcılar, her geçen gün yeni ve çarpıcı yöntemlerle vatandaşların parasına göz dikiyor. Kimlik bilgilerini ele geçirmek için farklı yollar deneyen bu dolandırıcıların son taktiklerinden biri gerçekten şaşkınlık yaratıyor.

PORNOGRAFİ SUÇLAMASI İLE KORKUTMA

Haber 7’nin aktardığına göre, dolandırıcılar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün ön soruşturma izinleriyle kendilerine açılmış bir dava olduğu yönünde vatandaşlara e-posta gönderiyor. Söz konusu mailde, hedef kişinin bilgisayarının ele geçirildiği belirtilirken, “Çocuk pornografisi, pedofili, teşhircilik ve siber pornografi” suçlamalarıyla kamu düzenini bozma iddiaları öne sürülüyor.

Mailde Türk Ceza Kanunu’na atıfta bulunularak, “yayınlamak üzere bir çocuğun görüntüsünü ve temsilini sabitlemek, kaydetmek veya iletmek, bu görüntü veya temsil pornografik nitelikte ise beş yıl hapis ve 2.478.216 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılır.” denilerek hedef kişileri korkutma çabası artırılıyor. Ayrıca “Mart 2007 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 390-1 sayılı maddesi, internet aracılığıyla cinsel taciz, cinsel saldırı veya tecavüz suçlarının işlenmesi durumunda cezaların ağırlaştırılmasını öngörmektedir.” ifadesiyle korkutma daha da derinleştiriliyor.

KİMLİK BİLGİLERİNE EL KOYMA

Dolandırıcılar, korkuttukları kişilere son aşamada 72 saat içinde ne yapmaları gerektiğini belirtiyor. Hedef kişilerin, tutuklama emri çıkmadan evlerine polis göndermemek, Ulusal Cinsel Suçlular Siciline kaydedilmemek ve dosya bilgilerinin pedofili karşıtı dernekler ile medyaya verilmemesi için kimlik belgelerini belirtilen mail adresine göndermeleri talep ediliyor. Mailde, Polis Genel Müdürü Mahmut Demirtaş isminin kullanıldığı görülüyor.