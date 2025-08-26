Gündem

Dolandırıcılar Vatandaşları Dolandırmaya Devam Ediyor

dolandiricilar-vatandaslari-dolandirmaya-devam-ediyor

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılara karşı kapsamlı bir çalışma başlattı.

FETÖ YALANIYLA DOLANDIRIYORLAR

Ekiplerin gerçekleştirdiği derinlemesine incelemelerde, dolandırıcıların kurbanlarına “FETÖ terör örgütü üyeleri ve dolandırıcılık olaylarına karışan banka görevlileri kimlik kartlarınızı kullanmış, başlarınız belada” diyerek dolandırdıkları tespit edildi. Bu yöntemle birçok insana ulaşarak dolandırıcılık gerçekleştiriyorlar.

15 MİLYON LİRALIK VURGUN

Yürütülen araştırmalarda, şüphelilerin 8 ilde 9 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı ve toplamda yaklaşık 15 milyon TL kazanç elde ettiği belirlendi. Polis ekipleri, çalışmaları sırasında yaklaşık olarak 1 milyon TL’lik dolandırıcılığın önüne geçti.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis tarafından kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin yaşadıkları yerlerde ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 943 adet tabanca fişeği, 19 adet av fişeği, 6 adet telefon, 6 adet sim kart, 13 adet hesap kartı ve 50 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü ve emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesine sevk edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat’ta Toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, borsa toparlanması, borçlanma maliyetlerindeki azalma ve Türk lirasına olan güvenin arttığını belirtti. Ayrıca enflasyonun 14 aydır düşüş gösterdiğini ifade etti.
Spor

Süper Lig 3. hafta sonuçları açıklandı

Süper Lig'de 3. hafta geride kaldı. Galatasaray, Trabzonspor'u averajla geçerek liderliği elde etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.