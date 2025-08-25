Dolandırıcılar Vatandaşları Hedef Alıyor. 15 MİLYON TL Vurgun Yaptılar. 6 ŞÜPHELİ Yakalandı

DOLANDIRICILIK HAREKETLİLİĞİ SÜREKLİ ARTMAKTA

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılara karşı geniş bir çalışma başlattı.

FETÖ İLE BAĞLANTI YALANI

Ekipler tarafından yapılan derinlemesine incelemeler, dolandırıcıların aradıkları bireylere “FETÖ terör örgütü üyeleri ve dolandırıcılık olaylarına karışan banka görevlileri kimlik kartlarınızı kullanmış, başlarınız belada” diyerek ikna ettiklerini ve bu şekilde dolandırıcılık yaptıklarını ortaya çıkardı.

OLAYLARIN BÜYÜK TUTARI

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, şüphelilerin 8 ilde toplam 9 nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği ve bu süreçte yaklaşık 15 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde ise yaklaşık 1 milyon TL’lik dolandırıcılık vakası önlendi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ekipler, kimlikleri belirlenen 6 şüpheliyi İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 943 adet tabanca fişeği, 19 adet av fişeği, 6 adet telefon, 6 adet SIM kart, 13 adet hesap kartı ve 50 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.