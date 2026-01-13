Dolar Endeksi: Yatırımcılar Enflasyon Raporunu Bekliyor

DOLAR ENDEKSİ İSTİKRAR KAZANDI

Dolar endeksi, yatırımcıların Federal Rezerv’in para politikasıyla ilgili sinyaller almak için son tüketici enflasyon verilerini beklemesi üzerine önceki seansta yaşadığı baskının ardından 99 seviyelerinde istikrar buldu. Piyasalar, bu yıl Haziran’dan itibaren iki Fed faiz indirimi öngörüyor, ancak enflasyonda gelebilecek herhangi bir yukarı yönlü sürpriz, merkez bankasının gevşeme kapasitesini sınırlayabiliyor.

HAFTALIK RAPOR ETKİSİ

Geçtiğimiz haftadaki tarım dışı istihdam raporu, Aralık ayı için iş büyümesinin beklentilerin altında kalması dolayısıyla, Fed’in daha güvercin bir duruş sergilemesine dair iyimser bir atmosfer oluşturdu. Yatırımcılar, aynı zamanda Başkan Donald Trump’ın gümrük tarifesi politikalarının yasallığına ilişkin ABD Yüksek Mahkemesi’nin açıklayacağı kararı da merakla bekliyor; bu kararın Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

DOLARDAN VURUNTU

Pazartesi günü, federal savcıların Fed Başkanı Jerome Powell’ı bir bina yenileme projesiyle ilgili olarak Kongre’ye verdiği ifade nedeniyle suçlamakla tehdit etmesinin ardından dolarda bir zayıflama gözlemlendi. Bu durum, merkez bankasının bağımsızlığına yönelik endişeleri artırıyor.

DOLAR FİYATI NE DURUMDA?

Dolar, güne 43,1113 liradan başlarken, gün içinde en düşük 43,1079 lira ve en yüksek 43,1586 lira seviyelerini gördü. Şu anda ise 43,1528 liradan işlem görüyor.

