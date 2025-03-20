Dolar, Euro ve Altın Zirve Yaptı

İBB BAŞKANI’NIN GÖZALTINA ALINMASI ETKİLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının akabinde, döviz ve altın piyasalarında belirgin artışlar meydana geldi. Euro/TL, 45,20 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırarken, Dolar/TL de 41,53’ü geçerek tarihi zirveye ulaştı. Gram altın ise 4054 TL seviyesini görerek tarihi zirvesini tazeledi. Bugün saat 09.14 itibarıyla, Dolar/TL 37,96, Euro/TL 41,66 ve gram altın 3720 TL seviyesinden işlem yapıyor.

FED’İN FAİZ KARARI VE ONS ALTINDE REKOR

Diğer yandan, FED’in faiz oranlarını sabit tutması ve ABD’nin büyüme tahminini aşağı çekerek enflasyon beklentisini yükseltmesi sonrasında ons altın 3056 dolara çıkarak yeni bir rekor tazeledi. Bu durum, piyasalarda büyük bir etki yarattı.

BORSA’DA BÜYÜK KAYIP

Dün, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta yüzde 6,87 değer kaybederek 10.060 puana geriledi. Bu gelişme sonrası devre kesici uygulanarak işlemler 10.30’da yeniden başladı. İlk yükselişle birlikte endeks 10.261 puana ulaşsa da öğle saatlerinde kayıp yüzde 7’yi aşınca ikinci bir devre kesici devreye girdi ve işlemler saat 14.38’de devam etti. BIST 100, günü yüzde 8,7’lik düşüşle kapattı ve BIST TÜM endeksi de yüzde 8,5’lik bir kayıpla sonuçlandı. Böylece borsa içerisindeki şirketlerin toplam piyasa değerinde bir günde yaklaşık 1,2 trilyon liralık bir kayıp yaşandı. Bankacılık endeksinin günlük düşüşü ise yüzde 9,9’a ulaştı.