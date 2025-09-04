Dolar/TL Rekor Seviyeye Yakın Kalıyor

DOLARA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Dün, yatay seyir izleyen dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 41,1560 seviyesinden işlem gördü. Bugün saat 10.00 itibarıyla dolar/TL, 41,1710’dan işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL, yüzde 0,2 artışla 48,1020 seviyesine, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 55,4690 seviyesine ulaştı. Dolar endeksi ise yatay bir şekilde 98,2 seviyesinde kalıyor.

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ ARTIYOR

ABD’de tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerine dair soru işaretleri var. Bu durumun yanı sıra, ülkedeki iş gücü talebinin gerilediğine ilişkin gelen veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirimi gerçekleştirebileceği beklentilerini artırıyor. Fed’le ilgili gevşeme beklenen olasılıkların artması ve mevcut küresel riskler ile jeopolitik kaygılar, varlık fiyatlarında oynaklığı artırmakta. Bu kapsamda ABD’de bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi ve yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

İSTİHDAM VERİLERİ DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR

Bu hafta ABD’de izlenen istihdam verilerinin ilki olan JOLTS açık iş sayısı, Temmuz’da 7 milyon 181 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında kalmış durumda. Ülkede açık iş sayısı, Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesine iniyor. Bu veriler, ekonomik durumu ve istihdam piyasasını daha net anlayabilmek için önemli bir gösterge teşkil ediyor.