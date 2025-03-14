Ekonomi

Dolar/TL Yükselişte, Euro ve Sterlin Durağan

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DOLAR/TL’NİN SERMAYE PİYASASINDAKİ DÜZENİ

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, önceki kapanışın üzerinde 36,6090 seviyesinden günü tamamladı. Bugün ise yüzde 0,2 artış göstererek 36,6830 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL ise yatay bir seyir izleyerek 39,8280’den işlem görüyor. Sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 47,4880 seviyesinden satılıyor. Bu gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ RİSKLER

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 104 seviyesinde bulunuyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerle başlattığı ticaret savaşı, varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor. Bu durum, piyasalardaki belirsizliği artırarak yatırımcılar üzerinde baskı oluşturuyor.

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