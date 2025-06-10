Dolar Ve Euro Piyasalar Nasıl Başladı?

KUR FİYATLARI VE ALTIN DURUMU

İstanbul’da dolar 39,2870 liradan alınırken, satış fiyatı 39,2890 lira olarak kaydediliyor. Euro’nun alım fiyatı ise 44,8600 lira, satış fiyatı ise 44,8620 lira olarak belirlenmiş durumda. Cuma günü doların satış fiyatı 39,1310 lira, euro’nun satış fiyatı ise 44,9010 lira olmuştu. Spot piyasada altın ons başına 3.317,21 dolardan işlem görüyor. Bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın fiyatı ise 4.190,47 lira seviyesinde ilerliyor.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSERLİK

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine dair iyimserlik ile pozitif bir seyir izleniyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında başlayan tarifelere dayanan ticari gerginliklerin kalıcı olarak çözülmesi amacıyla Londra’da gerçekleştirilen ticaret görüşmeleri, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Analistler, bu konudaki gelişmelerin piyasalardaki yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtirken, görüşmelerde nadir toprak elementleri ihracatı ve bazı stratejik teknolojilerdeki kısıtlamaların tartışılmasının beklendiğini aktarıyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin “güzel” geçtiğini ifade ederken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick de toplantıyı “verimli” olarak tanımladı. ABD Başkanı Donald Trump, ticaret görüşmelerine dair iyi haberler aldığını belirtti ve “Çin ile çok iyi gidiyoruz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Trump, ABD’li şirketlerin Çin’e açılmasını istediklerini kaydetti. Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair bir soruya ise “Göreceğiz” yanıtını verdi. Analistler, olumlu gelen haber akışının piyasalardaki risk iştahını artırdığını vurguladı.