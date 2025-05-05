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Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi

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DOLU YAĞIŞI TARIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, tarım arazilerinde ciddi hasarlar oluşturuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısına göre, ilçede saat 15.00 civarında başlayan sağanak yağış, aniden doluya dönüştü. Elmagölü, Mercin, Ekinyazı ve Hamdilli mahallelerinde ceviz boyutunda düşen dolu taneleri, çiftçileri tedirgin ediyor.

Şiddetli yağış anını cep telefonuyla kaydeden bir kadın, “Gitti güzelim biberlerim, ürünlerim, güllerim” diyerek yaşadığı kaygıyı dile getirdi. Yağışların sona ermesinin ardından zarar tespit çalışmalarına başlanacağı bildiriliyor.

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