Donald Trump: Tarihte İkinci Kez Seçildi!

SEÇİM SONUÇLARI VE TRUMP’IN ZAFERİ

ABD’de seçmenler, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercihlerini kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, 267 delege kazanan Cumhuriyetçi Trump, ABD’nin yeni başkanı oldu. ABD medyasının Trump’ın zaferini “Yine yaptı” başlığıyla duyurmasıyla birlikte dünya genelinden tebrik mesajları yağdı. Trump’ın toplam delege sayısı 267 iken, Harris 224 delege elde etti. Trump, zaferini West Virginia, Tennessee, Florida gibi birçok eyaletle sürdürdü. Kamala Harris ise Vermont, New Jersey, California gibi eyaletlerde destek buldu.

TRUMP’TAN ZAFER KONUŞMASI

Trump’ın zafer konuşmasında “Daha önce kimsenin görmediği bir mutluluk içindeyiz” ifadeleri öne çıktı. “Siyasi olarak dünyanın tarihinde gördüğü en büyük adım oldu. Bu ülkemizde emsalsiz bir siyasi başarı” derken, Amerikan halkına teşekkür etti. Trump, “Bu gerçek anlamda ABD’nin altın çağı olacak. Bunu sağlamamız gerekiyor” şeklindeki söylemleriyle destekçilerine hitap etti. Şu anda Senato’nun kontrolünü tekrar ele geçirdiklerini belirttiği konuşmasında, “Sınırları kapatmalıyız” mesajını da verdi.

DÜNYADAN TEBRİKLER GELİYOR

Çin, Trump’ı tebrik ederek, Çin-ABD ilişkilerinin “karşılıklı saygı ve iş birliği” ile sürdürüleceğini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum” diyerek Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini umduğunu ifade etti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini, Fransa lideri Macron da “Başkan Trump’ı tebrik ederim” dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump’ın seçim zaferini “tarihi bir dönüş” olarak nitelendirirken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zaferi “dünya için en gerekli” başarı olarak değerlendirdi.

HARRIS CEPHESİNDE HÜZÜN

Kamala Harris destekçileri, sonuçlar netleştikçe gözyaşlarına hakim olamadı. Uluslararası haber ajansları, seçim izleme merkezinden görüntüler geçti. ABD medyası, Trump’ın kazanmasını geniş bir şekilde ele aldı. The New York Times “Salıncak Eyaletleri Kazanan Trump” başlığıyla durumu özetlerken, Fox News Trump’ın başkanlık dönemine dönüşünü vurguladı.

GÜVENLİK Politikaları VE GELECEK ENDİŞELERİ

Donald Trump’ın seçim zaferiyle birlikte, uluslararası ilişkilerin nasıl şekilleneceği üzerine tartışmalar başladı. Uzmanlar, Trump’ın Asya-Pasifik’teki politikalarının yanı sıra Ukrayna’da devam eden savaş üzerindeki etkisinin önemli olacağını dile getirdi. Siyaset Bilimi uzmanı Cihan Günyel, Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte Avrupa müttefikleri arasında bir korku ortamı yaratabileceğini ve bunun NATO’daki güvenlik dinamiklerini sarsabileceğini belirtti.

Trump döneminde ABD’nin İsrail politikaları da dikkat çekiyor. Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını, bu durumun Ortadoğu’da yeni çatışmalara yol açabileceğini ifade eden uzmanlar, “Gazze’de soykırım yapan İsrail daha cesaret kazanabilir” yorumlarında bulunuyor. Ortadoğu’daki gerginliklerin tırmanabileceği ihtimali, uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemi işaret ediyor.