Döner Sermaye Bedeli Yükseldi! Yabancı 16.629 TL

GAYRİMENKUL SATIN ALIMINDA ÖNEMLİ ZAM DEĞİŞİKLİĞİ

Ev, arsa veya tarla satın almak isteyenler için dikkat çekici bir gelişme meydana geldi. Yapılan habere göre, tapu işlemlerinde döner sermaye bedeli, gayrimenkul alımında 3.549 TL’den 5.324 TL’ye yükseldi. Yılın başında 2.466 TL olan bu bedel, öncelikle yüzde 44 artışla 3.549 TL’ye çıktı. 1 Mayıs’ta gerçekleşen yüzde 50 zam ile bu bedelin yıllık artış oranı yüzde 116 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, tapu döner sermaye gösterge ücreti de yıl başında 822 TL’den 1.183 TL’ye, 1 Mayıs’ta ise 1.774 TL’ye çıkarıldı. Şehir merkezlerinde genellikle 3 kat, diğer bölgelerde ise 2-2,5 kat olarak uygulanıyor. Örnek vermek gerekirse, İstanbul’un Maltepe ya da Ankara’nın Keçiören ilçesinde daire alan bir kişi, tapu harcına ek olarak 5.323 TL döner sermaye bedeli ödeyecek.

YABANCILARA ÇARPICI ZAM YÜZDE 332

Yabancı yatırımcılar için döner sermaye bedelinde yapılan artış daha da dikkat çekici bir hal aldı. Yılın başında 3.851 TL olan bu bedel, yüzde 44 artışla 5.543 TL’ye yükseldi. 1 Mayıs’ta gelen yüzde 200 zam ile bu rakam 16.629 TL’ye fırladı. Böylece yabancıların ödediği döner sermaye bedeline bir yıl içinde yüzde 332 zam yapılmış oldu. Bu durum, Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapan yabancılar için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor.

KURUMSAL ALIMCILARA DA ZAM

Zam sadece bireysel alıcılar için geçerli değil. Belediyeler, kamu kurumları, bankalar ve şirketlerin tapu sorguları için ödedikleri döner sermaye bedellerine de yüzde 200 zam yapıldı. Bu artış, sık tapu işlemleri gerçekleştiren kurumlar için ciddi bir ek yük anlamı taşıyor.

TAPU HARCI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

Gayrimenkul alım satımında, satış bedeli üzerinden yüzde 4 oranında tapu harcı alınmakta. Bu orandan alıcı ve satıcıdan yüzde 2’şer pay alınmaktadır. Örneğin, 1 milyon TL’lik bir gayrimenkul için toplam 40.000 TL tapu harcı ödenecek. Döner sermaye bedelinin yalnızca yüzde 10’u kentsel dönüşüme aktarılıyor; geri kalan kısmı bütçe ve personel giderleri için kullanılmaya devam ediyor.