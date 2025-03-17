Dört İlde Organize Suç Operasyonu: Silahlar Ele Geçirildi

İSTANBUL, ANKARA, ADANA VE VAN’DA OPERASYON

İstanbul, Ankara, Adana ve Van’da dört ayrı organize suç örgütüne yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul’da elebaşlığını yurt dışında firari olan B.G.’nin, Ankara’da A.A.’nın, Adana’da A.S.’nin ve Van’da O.Y.’nin yönettiği bu organize suç örgütlerine üye 79 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR VE YAKALANANLAR

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli yağma”, “6136 sayılı kanuna muhalefet”, “yasa dışı kumar oynatmak”, “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma”, “mala zarar verme”, “suç üstlenme”, “uyuşturucu madde ticareti” ve “silah ile mühimmat kaçakçılığı” gibi çeşitli ciddi suçlar yer alıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda “7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 2 el bombası, otomatik tabanca ve uyuşturucu madde” ele geçirildiğini duyurdu.