Dört Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı

ÇİN VE AVRUPA ÜLKELERİNE BÜYÜKELÇİ ATAMALARI YAPILDI

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla birlikte, Çin, Hollanda, Belçika ve Litvanya Büyükelçiliklerine atama gerçekleştirildi. Ayrıca, çeşitli bakanlık ve resmi kurumlara da atamalar yapıldı. Bu bağlamda, Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Selçuk Ünal, Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Görkem Barış Tantekin, Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu, Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan atandı.

BÜYÜKELÇİLİKLERE VE KURUMLARA ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Atama kararlarıyla birlikte Adli Tıp Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın farklı kademelerine atamalar yapıldı. Adli Tıp Kurumu’nun İkinci İhtisas Kurulu, Dokuzuncu İhtisas Kurulu ve Onuncu İhtisas Kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ise açık bulunan İş Müfettişliklerine 25 Müfettiş Yardımcısı atandı.

DİĞER KURUMLARDA ATAMALAR DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanlığı’nda boş olan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, Uluslararası Hukuk ve Antlaşmalar Genel Müdürü Kaan Esenler atandı. Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliğine Cem Erdem, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Akif Bülent Boyacıoğlu, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mesut Türkay, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Kılınçel, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Barbaros Murat Köse, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Nuray Serdaroğlu Erbil, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Çağlar Kaya ve Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih Gökyurt atandı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Eyyup Tanyıldız, İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Öztimur, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliklerine ise 23 Müfettiş Yardımcısı atandı.