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Spor

Dortmund’un Tarihinde Nuri Şahin Dönemi

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DORTMUND, STRUM GRAZ’I DEPLASMANDA YENDİ

Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta karşılaşmasında Nuri Şahin’in teknik direktör olarak görev yaptığı Borussia Dortmund, Strum Graz’ı ağırladı. Dortmund, rakibini 1-0’lık skorla geçerek Şampiyonlar Ligi’ndeki 3. galibiyetini elde etti.

NURİ ŞAHİN TARİHE GEÇİYOR

Dortmund, 4 maçta 3. galibiyetini elde ederken, Nuri Şahin de önemli bir başarıya imza attı. Nuri Şahin, Borussia Dortmund tarihine geçerek, kulübün iç saha maçlarında, 7 kez kazanarak bu başarıyı gösteren ilk teknik direktör oldu.

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