Döviz Kurları Yükselmeye Devam Ediyor

DÖVİZ KURLARINDA YÜKSELİŞ

Yeni haftanın ilk gününde döviz kurları tırmanışa geçti. İstanbul serbest piyasada dolar, 38,1990 lira seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL kuru ise 44 lira barajını tekrar aştı ve şu anda 44 lira 15 kuruş seviyelerinde işlem yapıyor.

EURO’NUN HAREKETLİ SEYRİ

Euro, son kez 19 Mart tarihinde 44 lira seviyesini görmüş ve ardından 42 lira civarına düşmüştü. Bugün yeniden yükselmeye başlayan Euro, yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.

BORSA İSTANBUL’DA SON DURUM

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 9.314,41 puana geriledi. Cuma günü 9.317,24 puandan kapanan endeks, yeni güne yüzde 0,28 artışla 9.343,14 puandan başladı.

Döviz kurlarındaki artış ve Borsa İstanbul’daki dalgalanmalar, yatırımcılar için haftanın başlangıcında dikkate değer bir gündem oluşturuyor.