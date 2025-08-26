Döviz Yatırımına Dikkat Edin! Bitcoin 140 Bin Dolar

ABD BAŞKANI TRUMP, LISA COOK’U GÖREVDEN ALDI

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u “ipotek sözleşmelerinde yanlış beyan” gerekçesiyle görevden aldı. Bu olay, Fed’in 111 yıllık tarihinde bir ilki oluşturdu. Cook, görevden alınmaya itiraz ederek “Görevime devam edeceğim” dedi. Söz konusu kararın hemen ardından piyasalarda hareketlilik görüldü. Dolar endeksi gerilerken, altın fiyatları iki haftanın zirvesine ulaştı. Gram altın 4.454 TL seviyesine yükseldi ve ons altın 3.374 dolardan işlem görmeye başladı.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Sabah gazetesine yaptığı yorumda “Altın fiyatlarındaki yükseliş her yıl olduğu gibi yoluna devam edecek” ifadelerini kullandı. Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcılara “eğer nakde ihtiyacı yoksa bence beklemeye devam etmesi lazım” dedi.

Döviz piyasasıyla ilgili olarak Memiş, “Uzun vadede dolar ve euronun yerini Yuan ve Ruble alacak” diyerek yatırımcıların dikkat etmesi gereken konularda önerilerde bulundu. Ekim ve Kasım aylarında önemli gelişmeler olabileceğini vurgulayan Memiş, “Kasım ayında bir fiyatlama içine girilecek” şeklinde konuştu.

BİTCOİN VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Bitcoin konusunda da yorum yapan Memiş, yatırımcılara sistemin sürdürülebilirliği hakkında dikkatli olmalarını önerdi. “Sistem o kadar kontrollü bir şekilde kuruldu ki hiç kimseyi zengin etmeyecek” diyen Memiş, “bu yıl sistemin vereceği miktar 140 bin dolar” şeklinde öngörülerde bulundu.

2025 yılı öngörülerini de paylaşan Memiş, “Borsa’da 11.800-12.000 puan seviyesi ideal” ifadesini kullandı. Ayrıca, faiz noktasında 128 bin seviyeleri, dolar tarafında 45 lira ve Euro-TL kurunda 55 lira gibi tahminlerde bulundu. Memiş, “Gram altında 4 bin 500 lira, ons altında 3 bin 500 dolar, gümüşün gram fiyatında 55 lira, Bitcoin’de 120 bin dolar ve ardından 140 bin dolar seviyesiyle ilgili köşe yazılarımda tarihe bir not olarak geçmiştim” dedi.