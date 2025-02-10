Dr. Ali Taha Koç Turkcell İhaleye Hazır

DR. ALİ TAHA KOÇ’UN AÇIKLAMALARI

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 5G ve Fiber Altyapı ihale takvimi ile ilgili yaptığı açıklamaları büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Uraloğlu’nun belirttiği üzere, 5G ihalesinin yılın ilk yarısında yapılacağı ve 2026’da sona erecek Fiber Altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi’ne ilişkin sürecin bağımsız bir şekilde ilerleyeceği bilgilerini değerlendiren Koç, “Sürecin sonunda kazanan Türkiye olacaktır” sözlerini dile getirdi.

FİBER ALTYAPI İÇİN YATIRIM TALEBİ

Dr. Ali Taha Koç, fiber altyapının ülkemizde yayılması için büyük bir yatırım ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Şirketlerden, kurumlardan ve vatandaşlardan bu konuda yüksek talep olduğunu vurgulayan Koç, “En kaliteli fiber altyapıyı ülkemize sunmak için göreve hazırız” dedi. Turcell olarak yatırımlarını, fiber altyapısını güçlendirip yenilikçi teknolojileri milletine kazandırma vizyonuyla sürdüreceklerini belirten Koç, Bakan Uraloğlu’nun çağrısını bir görev olarak kabul ettiklerini söyledi.

5G’NİN DÖNÜM NOKTASI OLACAK ÖNEMİ

Koç, 5G ihalesinin Türkiye için gerçek bir dönüm noktası olacağını ifade etti. 5G teknolojisinin iş hayatı ve farklı endüstri kollarında çok dönüştürücü bir etki yaratmasını beklediklerini aktaran Koç, “5G’ye geçiş için gerekli olan tüm hazırlıkları tamamladık. Teknik altyapımız da hazır. Frekans tahsisleri tamamlandığında, en kaliteli 5G deneyimini sunan ve en güvenli hizmeti veren şirket yine Turkcell olacak” dedi.

BAYRAKTARLIK YAPILACAK İHALE SÜRECİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, Fiber Altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi’nin 2026’da sona ereceğini söyledi. Uraloğlu, “Onun ihale süreci ayrıca devam edecek, orada ayrıca bir ihale yapacağız. Şu anda fiber altyapının yüzde 80-90’a yakını bir operatörün elinde. Oradaki süreci, rekabet şartlarını, ihale sürecinde görmüş ve tespit etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.