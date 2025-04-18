Dr. Mehmet Öz, ABD Sağlık Direktörü

DR. MEHMET ÖZ GÖREVİNE BAŞLADI

Bugün Beyaz Saray’da gerçekleşen bir törenle, Donald Trump tarafından Amerikan sağlık sisteminin önemli pozisyonlarından biri olan Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) Başkanlığı’na atanan Dr. Mehmet Öz, resmi olarak göreve başladı. Yemin töreni, başkent Washington’daki Oval Ofis’te saat 12.00’de basının katılımıyla gerçekleşti. Törende Dr. Öz, yemin ederken Başkan Trump da yer aldı.

SAĞLIK HİZMETLERİ DR. ÖZ’ÜN SORUMLULUĞUNDA

Yeni görevi ile Dr. Mehmet Öz, ABD’nin en büyük kamu sağlık programları olan Medicare ve Medicaid’in yönetimini üstlendi. Bu iki program, özellikle yaşlılar, düşük gelirli bireyler ve engelliler gibi milyonlarca Amerikalının sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor.