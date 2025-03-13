Gündem

Drift Yapan Sürücüye Para Cezası Kesildi

drift-yapan-surucuye-para-cezasi-kesildi

SÜRÜCÜ DRİFT YAPARKEN YAKALANDI

Tokat’ın Niksar ilçe merkezi Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleşen olayda, bir sürücü iddiaya göre cadde üzerindeki küçük ada etrafında drift yapıyor. Bu durumu gören vatandaşlar hemen polise ihbarda bulunuyor.

CEZA VE EHLİYETİNE EL KONULDU

Güvenlik kameralarının yapılan incelemesi neticesinde sürücü A. U. Ç. tespit edilerek yakalanıyor. Sürücü, drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü için 46 bin 362 TL trafik cezası alıyor.

ARACINA EL KONULDU

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuluyor. Bunun yanı sıra aracının yanı sıra, 60 gün süreyle trafikten çekilerek bağlandığı belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Yunan Donanmasından Modernizayon Hamlesi

Yunan medyasında, ROKETSAN'ın ATMACA Güdümlü Mermisi'ni TCG PREVEZE denizaltısından başarıyla fırlatmasının ardından Yunanistan'ın denizaltı filosunu güçlendirme niyetleri vurgulandı.
Dünya

Yunanistan Savunma Hamlesi: Teknolojiyi Geliştiriyorlar

Yunan medyası, ROKETSAN'ın ATMACA Güdümlü Mermisi'nin TCG PREVEZE denizaltısından fırlatılmasının ardından, Yunanistan'ın denizaltı filosunu güçlendirme planlarını ele aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.