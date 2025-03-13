Drift Yapan Sürücüye Para Cezası Kesildi

SÜRÜCÜ DRİFT YAPARKEN YAKALANDI

Tokat’ın Niksar ilçe merkezi Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleşen olayda, bir sürücü iddiaya göre cadde üzerindeki küçük ada etrafında drift yapıyor. Bu durumu gören vatandaşlar hemen polise ihbarda bulunuyor.

CEZA VE EHLİYETİNE EL KONULDU

Güvenlik kameralarının yapılan incelemesi neticesinde sürücü A. U. Ç. tespit edilerek yakalanıyor. Sürücü, drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü için 46 bin 362 TL trafik cezası alıyor.

ARACINA EL KONULDU

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuluyor. Bunun yanı sıra aracının yanı sıra, 60 gün süreyle trafikten çekilerek bağlandığı belirtiliyor.