Drogba’nın Türk Kulüpleri Satın Alma Planı

DRAGBA’DAN TÜRK FUTBOLUNA YATIRIM GİRİŞİMİ

Eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba, Türkiye’den bir kulüp almak için çalışmalara başladı. 2013-2014 sezonunda Galatasaray formasını giyen Fildişili yıldız, Türk futboluna yatırım yaparak tekrar futbol dünyasında yer bulmayı hedefliyor. Drogba’nın, öncelikle alt liglerden bir takım satın almayı planladığı ve bu kapsamda Anadolu’nun köklü kulüpleriyle iletişim kurduğu öğreniliyor.

BURSASPOR HEDEFLER ARASINDA

İlk hedef olarak Bursaspor’u belirleyen Drogba’nın bu tercihinin arkasında, kulübün köklü bir geçmişe sahip olması, geniş bir taraftar kitlesine sahip olması ve Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış olmasının etkileyici olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Drogba’nın Bursaspor dışında Altınordu ve Sakaryaspor gibi kulüplere de ilgi duyduğu gelen bilgiler arasında. Altınordu’nun altyapıya yaptığı yatırımlar ve genç futbolculara verdiği önem ile Sakaryaspor’un köklü geçmişi ve potansiyeli, Drogba’nın ilgisini çeken unsurlar arasında öne çıkıyor.