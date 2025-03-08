DS Türkiye’den Büyük İndirim ve Kredi Teklifi

YENİ DS MODELLERİ HIZLI KREDİ FIRSATLARIYLA SUNULUYOR

DS 7 modelleri, benzersiz uzmanlığı yüksek teknoloji ile bir araya getirerek karizmatik ve etkileyici tasarımını sergiliyor. Bu kapsamda, DS 7 için 1 milyon 200 bin TL’ye varan 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi teklifleri sunuluyor. Yenilikçi teknolojilere sahip bir otomobil isteyenler için bu fırsatlar dikkat çekiyor. Özgün ve zarif tasarımıyla öne çıkan premium hatchback DS 4 Pallas versiyonları ise 550 bin TL’ye varan 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği imkanı ile kullanıcıları DS STORE’lara çağırıyor. Seyahat sanatını yaşamak isteyenlere özel cazip satın alma koşulları sunuluyor.

DS AUTOMOBİLES’İN MART AYI FIRSATLARI

DS Automobiles, mart ayı teklifleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Özel tasarımıyla otomobil severleri kendisine hayran bırakan DS 7’nin Opéra BlueHDi 130, Saint Exupéry BlueHDi 130 ve Etoile BlueHDi 130 versiyonları 800 bin TL’ye 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği ile sunuluyor. Şarj edilebilir hibrit güç ünitesi ile yüksek performans ve verimlilik sunan DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonları ise 1 milyon 200 bin TL için 12 ay vadeli ve %1,99 faizli kredi olanağı sağlıyor.

DS 4 MODELLERİ İÇİN KREDİ FIRSATLARI

Özgün, zarif ve sportif tasarımıyla dikkat çeken DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli 550 bin TL için 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi veya takas desteği imkânları sunuyor. Bunun yanı sıra, DS 4 Pallas PureTech 130 modeli ise 400 bin TL’ye 12 ay vadeli ve %1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği ile seyahat sanatını deneyimlemek isteyenleri bekliyor.

DS 7’NİN ESTETİK ÖZELLİKLERİ

DS 7, fütüristik zarafeti ve karakteristik tasarımıyla dikkat çekiyor. Ön tasarımında bulunan DS PIXEL LED VISION 3.0 farlar ve DS LIGHT VEIL gündüz farları, lüks moda ruhunu yansıtan kusursuz bir birleşim oluşturuyor. Bu modern SUV, sürüş keyfini yeniden keşfetmek isteyenler için teknolojik mükemmellik ve olağanüstü konfor sunuyor. İç mekanda sunulan gelişmiş teknolojiler ve detaylara gösterilen özen, seyahat sanatının ve Fransız bilgi birikiminin bir yansıması niteliğinde. DS 7’de ayrıca, otomatik şanzımanla birleştirilen üç farklı güç seçeneği bulunuyor.

PREMİUM HATCHBACK SEGMENTİNDE YENİ BİR ANLAYIŞ

DS Automobiles, premium segmentteki pazar payını artırmaya devam ederken DS 4 ile gelişim sürecini hızlandırıyor. DS 4, kompakt hatchback sınıfında yenilikçi bir tasarım anlayışıyla kullanıcılarıyla buluşuyor. Gizli kapı kolları ve yan tasarımdaki heykelsi yüzeylerle uyum sağlaması dikkat çekiyor. Aerodinamik gövde tasarımı ve 19 inç’lik jantlarıyla DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden esinlendiği belirtiliyor. Dışarıdan verdiği premium otomobil hissini, iç mekâna geçildiğinde daha da güçlendiren özel bir tasarıma sahip.