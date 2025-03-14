DSÖ: Marburg Salgını Tanzanya’da Sona Erdi

AFRİKA’DAN YAYILAN VİRÜS KAYGILARA YOL AÇTI

Afrika’dan yayılan virüs, sağlık dünyasında büyük endişelere neden olmuştu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu konuyla ilgili son gelişmeleri duyurdu.

SALGIN İLE İLGİLİ BEKLENEN AÇIKLAMA

DSÖ, Tanzanya’da Marburg virüsü salgınının sona erdiğini bildirdi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, açıklamasında “Tanzanya’dan gelen bu iyi haber, Marburg salgınının sona erdiğine işaret ediyor. Afrika’da sağlık acil durum müdahalelerine artan uzmanlığın önemli rolü bulunuyor. Salgını kontrol altına almak için yorulmadan çalışan meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.

MARBURG VİRÜSÜNÜN CİDDİ RİSKLERİ

Ebola virüsüyle aynı aileden gelen Marburg virüsünün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88’lere kadar çıkabiliyor. Bu virüs, yarasalardan insanlara geçiş yapıyor ve enfekte bireylerle temas yoluyla yayılıyor. Belirtiler arasında yüksek ateş, kas ağrıları, ishal, kusma ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı yer alıyor.