Dsö: Tanzanya’da Marburg Salgını Sona Erdi

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN AÇIKLAMA

Afrika kökenli virüsün yol açtığı endişelerle ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) güncel bir açıklama geldi. DSÖ, Tanzanya’da Marburg virüsü salgınının sona erdiğini ifade etti.

SALGINI KONTROL ALTINA ALAN EKİPLERE TEŞEKKÜR

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada “Tanzanya’dan iyi haber, Marburg salgını sona erdi. Afrika’da sağlık acil durum müdahalesinde artan uzmanlık, etkili salgın kontrolünde çok önemli olmuştur. Salgını kontrol altına almak için yorulmak bilmeden çalışan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.” cümlelerini kullandı.

MARBURG VİRÜSÜNÜN ETKİLERİ

Ebola virüsü ile aynı aileden gelen Marburg virüsü, bulaştığı bireylerde ölüm oranını yüzde 88’lere kadar çıkarabiliyor. Bu virüs, yarasalardan insanlara geçiyor ve enfekte kişilerle temas yoluyla yayılabiliyor. Belirtiler arasında yüksek ateş, kas ağrıları, ishal, kusma ve bazı durumlarda ciddi kan kaybı da görülüyor.