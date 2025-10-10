Dt Cloud, Türkiye’nin Yerli Bulut Çözümleri Sağlıyor

dt-cloud-turkiye-nin-yerli-bulut-cozumleri-sagliyor

Her Sektör İçin Güvenli ve Yerli Bulut Çözümleri

Savunma, kamu, finans, sağlık, oyun ve yapay zeka gibi stratejik alanlara yönelik hizmet sunan DT Cloud; yüksek performans, düşük gecikme süreleri ve mevzuatlarla tam uyumlu bir altyapı sağlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yetkilendirdiği Topluluk Bulutu sertifikasıyla, özellikle finans ve fintech firmaları regülasyonlara uygun veri işleme imkânına kavuşuyor.

TÜM SEKTÖRLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

DT Cloud, sağlık kurumlarına KVKK uyumlu veri saklama çözümleri sunarken, oyun şirketlerine yüksek bant genişliği sağlayan içerik dağıtım ağı hizmetleri ve kamu kurumlarına güvenli özel bulut altyapıları ile çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarını tek bir platformda karşılıyor.

MODERN TEKNOLOJİLERLE GÜÇLENDİRİLEN ALTYAPI

Kurumların modern uygulamalarını güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde yönetebilmeleri amacıyla DT Cloud, konteyner uygulaması olarak Kubernetes servisleri sunuyor. DT Cloud Observability çözümü sayesinde, kurumlar sistem performanslarını uçtan uca izleme olanağı buluyor, potansiyel sorunları önceden tespit ederek hizmet sürekliliğini artırıyor. Sistem loglarından uygulama trafiğine, performans metriklerinden güvenlik tehditlerine kadar birçok noktada görünürlük sunan bu yapı; kurumlarla kullanıcı deneyimini güçlendiriyor.

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ VERİTABANI PLATFORMU

DT Cloud’un sunduğu bir diğer yenilik, Türkiye’de geliştirilen ilk PaaS tabanlı veritabanı platformu DT Cloud Database Platform olarak öne çıkıyor. Kurumların donanım ve bakım maliyetlerini azaltan bu çözüm, aynı zamanda hızlı kurulum ve yüksek esneklik sunuyor. Yerli mühendislik ile geliştirilen platform, finans ve kamu sektörü için kritik verilerin güvenli bir şekilde yönetimini sağlıyor. Böylece, kurumlar maliyet avantajı elde ederek, verilerini Türkiye sınırları içinde tutarak dijital egemenliklerini koruyor. Ayrıca, kontör bazlı ödeme yöntemi ile istenmeyen faturaların önüne geçiliyor.

BULUT VATAN VİZYONU İLE DİJİTAL BAĞIMSIZLIK

DT Cloud’un geliştirdiği çözümler, sadece teknolojik yenilikleri değil, aynı zamanda Türkiye’nin dijital egemenlik hedefini de destekliyor. “Veri Türkiye’de kalmalı” ilkesine bağlı kalarak, yerli mühendisler tarafından üretilen teknolojilerle stratejik sektörü dışa bağımlı olmaktan kurtarıyor. Gerçekleştirilen iş birlikleri, alınan yatırımlar ve yerelleştirme çalışmaları ile “Bulut Vatan” vizyonunun önemli temsilcilerinden biri haline gelen DT Cloud, Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutan yerli bulut altyapısını geliştirmeye devam ediyor. Tüm çözümler hakkında bilgi almak için https://dtcloudnow.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Öktem Cinayetinde 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 13 kişi adliyeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem

AÜ Tıp Fakültesinde Gizli Kamera Soruşturması Başlatıldı

Akdeniz Üniversitesi'nde açığa alınan Prof. Dr. M.T.'nin odasında bulunan gizli kamera nedeniyle kamu görevinden çıkarılması önerildi. Disiplin soruşturması Yükseköğretim Kurulu'na iletildi.
Gündem

2025 Skoda Superb: Konfor Ve Teknolojinin Yeni Tanımı

2025 Skoda Superb, şık tasarımı ve ferah iç mekanıyla lüks bir yaşam alanı sunarak sürüş deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Kullanıcı dostu teknolojileriyle dikkat çekiyor.
Gündem

Galatasaray Başkanı Özbek Icardi Ve Barış Alper Hakkında Bilgi Verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki transfer iddialarıyla ilgili olarak Barış Alper ve Icardi üzerine açıklamalarda bulundu.
Gündem

Nobel Barış Ödülü’nün Sahibi Maria Corina Machado

Nobel Ödülleri'nin Barış dalındaki kazananı nihayet açıklandı. Tüm dünyada büyük bir ilgiyle beklenen sonuçlar paylaşıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.