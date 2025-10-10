Dt Cloud, Türkiye’nin Yerli Bulut Çözümleri Sağlıyor

Her Sektör İçin Güvenli ve Yerli Bulut Çözümleri

Savunma, kamu, finans, sağlık, oyun ve yapay zeka gibi stratejik alanlara yönelik hizmet sunan DT Cloud; yüksek performans, düşük gecikme süreleri ve mevzuatlarla tam uyumlu bir altyapı sağlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yetkilendirdiği Topluluk Bulutu sertifikasıyla, özellikle finans ve fintech firmaları regülasyonlara uygun veri işleme imkânına kavuşuyor.

TÜM SEKTÖRLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

DT Cloud, sağlık kurumlarına KVKK uyumlu veri saklama çözümleri sunarken, oyun şirketlerine yüksek bant genişliği sağlayan içerik dağıtım ağı hizmetleri ve kamu kurumlarına güvenli özel bulut altyapıları ile çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarını tek bir platformda karşılıyor.

MODERN TEKNOLOJİLERLE GÜÇLENDİRİLEN ALTYAPI

Kurumların modern uygulamalarını güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde yönetebilmeleri amacıyla DT Cloud, konteyner uygulaması olarak Kubernetes servisleri sunuyor. DT Cloud Observability çözümü sayesinde, kurumlar sistem performanslarını uçtan uca izleme olanağı buluyor, potansiyel sorunları önceden tespit ederek hizmet sürekliliğini artırıyor. Sistem loglarından uygulama trafiğine, performans metriklerinden güvenlik tehditlerine kadar birçok noktada görünürlük sunan bu yapı; kurumlarla kullanıcı deneyimini güçlendiriyor.

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ VERİTABANI PLATFORMU

DT Cloud’un sunduğu bir diğer yenilik, Türkiye’de geliştirilen ilk PaaS tabanlı veritabanı platformu DT Cloud Database Platform olarak öne çıkıyor. Kurumların donanım ve bakım maliyetlerini azaltan bu çözüm, aynı zamanda hızlı kurulum ve yüksek esneklik sunuyor. Yerli mühendislik ile geliştirilen platform, finans ve kamu sektörü için kritik verilerin güvenli bir şekilde yönetimini sağlıyor. Böylece, kurumlar maliyet avantajı elde ederek, verilerini Türkiye sınırları içinde tutarak dijital egemenliklerini koruyor. Ayrıca, kontör bazlı ödeme yöntemi ile istenmeyen faturaların önüne geçiliyor.

BULUT VATAN VİZYONU İLE DİJİTAL BAĞIMSIZLIK

DT Cloud’un geliştirdiği çözümler, sadece teknolojik yenilikleri değil, aynı zamanda Türkiye’nin dijital egemenlik hedefini de destekliyor. “Veri Türkiye’de kalmalı” ilkesine bağlı kalarak, yerli mühendisler tarafından üretilen teknolojilerle stratejik sektörü dışa bağımlı olmaktan kurtarıyor. Gerçekleştirilen iş birlikleri, alınan yatırımlar ve yerelleştirme çalışmaları ile “Bulut Vatan” vizyonunun önemli temsilcilerinden biri haline gelen DT Cloud, Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutan yerli bulut altyapısını geliştirmeye devam ediyor. Tüm çözümler hakkında bilgi almak için https://dtcloudnow.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.