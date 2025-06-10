Duba Koymak Yasal Değil, Cezası Var

YASAL OLMAYAN PARK YERİ AYIRMA UYGULAMALARI

Sokaklarda evlerin önüne rastgele yerleştirilen “park yapılmaz” levhaları veya dubalar, oldukça yaygın bir durum. Türk yasalarına göre, kamu yollarına duba, sandalye veya şişe gibi nesnelerin yerleştirilerek park yeri ayırmak, yasal bir uygulama değil. Bu tür eylemler hukuka aykırı olup, şikayet edilmesi durumunda cezai yaptırımları bulunuyor.

KAMU KURUMLARININ YETKİSİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Özlem Şen, kamuya açık alanlarda park yasağı ya da benzeri işaretlemelerin yalnızca il ve ilçe zabıta müdürlükleri ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube tarafından yapılabileceğini aktarıyor. Özel kişiler veya kurumların koyduğu levhaların ve dubaların hukuki bir geçerliliği olmadığını vurgulayan Şen, bu tür girişimlerin de hukuka aykırı olduğunu belirtiyor.

ŞİKAYET HAKLARI

Yasal olmayan uygulamalarla karşılaşan bireylerin şikayet etme haklarının bulunduğunu ifade eden Şen, şikayet kanallarını aşağıdaki gibi sıralıyor:

– Alo 153’ü arayıp şikayet oluşturmak ve başvuru numarasını alarak süreci takip etmek.

– İl ve ilçe zabıta müdürlüklerine doğrudan başvuru yapmak.

– Trafik düzeniyle ilgili konularda şikayetlerde bulunulabilir.

– e-Devlet üzerinden CİMER’e şikayet iletmek.

DELİLLERİN ÖNEMİ

Şen, şikayetlerin etkili olabilmesi için mutlaka fotoğraf veya video ile desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. “Başvuruların sonuç verebilmesi için il ve ilçe belirtilerek, görüntü kaydıyla şikayet oluşturulmalı. Delilsiz başvurular genellikle sonuçsuz kalıyor.” uyarısında bulunuyor.

CEZAI YAPTIRIM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yasal olmayan park yeri ayıran veya levha koyan bireylere para cezası uygulanabileceğini aktaran Şen, “En hızlı çözüm, zabıta müdürlüklerine ihbar etmektir. Bu tür işaretlemeler yasal değil ve ivedilikle kaldırılıyor.” diyerek bu durumların acil bir şekilde çözülmesi gerektiğini ifade ediyor.