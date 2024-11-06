Dubai Çikolatası Hırsızlığı Aksaray’da Meydana Geldi

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Aksaray’da bir kişi, motosikletiyle akaryakıt istasyonuna geldi ve kaskla girdiği marketten Dubai çikolatası çalmış. Hırsızlık olayı, dün saat 19.00 sıralarında Şamlı Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonunun marketinde meydana gelmiş. Plakasız motosikletiyle istasyona gelen şüpheli, elindeki kaskı takarak markete girmiş. Raftaki çikolataları inceledikten sonra, son zamanların popüler ürünü olan ve 300 TL’ye satılan Dubai çikolatasından birini montunun cebine koymuş. Daha sonra, parasını kredi kartıyla ödediği bir sakız alarak marketten ayrılmış. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansımış.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Mehmet Altınkaynak, olayla ilgili olarak “İstasyonumuza motosikletle kasksız gelen genç yaşlarda biri, markete kaskla giriyor. Dubai çikolatasının bulunduğu rafın önünde uzun süre oyalanınca kasiyer arkadaşımız şüphelenmiş. Genç, daha sonra bir sakız alarak, parasını kredi kartıyla ödeyip gitti” demiş. Güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde, şüphelinin 300 TL’ye sattıkları büyük boy Dubai çikolatasını montunun cebine koyduğunu fark etmişler. Plakasız motosiklet nedeniyle şahsın kimliğini belirlemekte zorlanmışlar. Ancak, kredi kartıyla ödeme yaptığı için, kullanılan kartın belgelerinden kimlik bilgilerine ulaşarak görüntülerle birlikte polise şikayette bulunmuşlar. Altınkaynak, “Son günlerde Dubai çikolatasına yoğun ilgi var ve bu da insanların dikkatini çekiyor” ifadelerini kullanmış.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçmiş. Güvenlik kameralarındaki görüntüler sayesinde, hırsızlık olayının detayları netleşmiş. Olayın araştırılması sürüyor, güvenlik önlemlerinin artırılması ve benzer olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.