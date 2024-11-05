Dubai Çikolatasında Bezelye Kullanım Uyarısı

DUBAİ ÇİKOLATASI ÇILGINLIĞI

Türkiye, sosyal medyanın etkisiyle “Dubai çikolatası” çılgınlığına kapılmış durumda. Her yerde gözlemlenen bu çikolataların fiyatları değişkenlik gösteriyor. Usta isimler ise, uygun fiyatlı Dubai çikolatalarında fıstık yerine bezelye kullanıldığına dikkat çekiyor. Peki, Dubai çikolatası alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

FISTIĞIN ÖNEMİ

Gaziantepli usta Coşkun Yaycı, Dubai çikolatasının yapımında kullanılacak olan Antep fıstığı ezmesinin, kavrulmuş tel kadayıf ve çikolata ile birlikte büyük bir önem taşıdığını vurguluyor. Yaycı, “Dubai çikolatasında fıstığın mutlaka boz fıstık olması gerekmektedir” diyor. Ucuza satılan çikolataların içeriklerinde fıstık yerine krema ve bezelye olduğunu belirten Yaycı, şu açıklamayı yapıyor: “Burada en önemli konu fıstık ezmesi. Çünkü fıstık ezmesi ‘boz fıstık’tan elde ediliyor. Ancak son dönemlerde Antep fıstığı yerine krema ve bezelye kullanılma sıklığı artmış durumda.” Ayrıca, fıstığın kalitesinin önemine değinen Yaycı, Antep fıstığının yüksek rahiyesi ve yeşil oranıyla maliyetinin de yüksek olduğunu ifade ediyor.

AKIŞKANLIĞI SAĞLAYAN FISTIK

Çikolata ustası Ömer Aksu ise Dubai çikolatasının akışkan görünümünü ve aroma zenginliğini boz fıstığın sağladığını aktarıyor. Aksu, “Dubai çikolatasına aromayı ve akışkanlığı veren boz fıstıktır. Bu fıstık nadir bulunan, kaliteli ve pahalı bir üründür” diyor. Ayrıca, piyasada bulunan ucuz Dubai çikolatalarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Aksu, “Yediğinizde fıstık yerine bezelye kullanıldığını kolaylıkla anlayacaksınız” şeklinde konuşuyor.

FISTIK TALEBİ ARTIYOR

Fıstık tüccarı Ömer Çelebioğlu, Dubai çikolatasının popülaritesinin artmasıyla fıstığa olan talebin de yükseldiğini belirtiyor. Çelebioğlu, “Önceleri sadece baklava yapımı için gönderiyorduk, ancak Dubai çikolatası sayesinde şimdi dünyanın farklı yerlerine göndermeye başladık” diye ekliyor.