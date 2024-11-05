“Dubai Çikolatasında Bezelye Kullanımına Dikkat”

DUBAI ÇİKOLATASINA YOĞUN İLGİ

Türkiye, Dubai çikolatası konusunda büyük bir ilgi ve tutku yaşıyor. Sosyal medyanın etkisiyle her köşe başında görülen bu çikolataların fiyatları ise çeşitlilik gösteriyor. Ustalar, bazı ucuz Dubai çikolatalarında fıstık yerine bezelye kullanıldığına dikkat çekiyor. Bu durumda, Dubai çikolatasını alırken nelere dikkat etmek gerektiği merak konusu oluyor.

DOĞRU MALZEMELERİN ÖNEMİ

Dubai çikolatasının yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi, lezzeti belirliyor. Gaziantepli usta Coşkun Yaycı, “fıstık ezmesinin” önemli olduğunu vurgulayarak, fıstığın “boz fıstık” olması gerektiğini ifade ediyor. Usta, piyasada uygun fiyatlarla satılan çikolatalarda sıkça bezelye ve krema gibi ürünlerin kullanıldığını aktarıyor. Yaycı, “Burada ön önemli konu fıstık ezmesi. Çünkü fıstık ezmesi ‘boz fıstık’tan elde ediliyor” diyor ve kaliteli fıstığın maliyetinin yüksek olduğunu belirtiyor. Çikolatanın kalitesini anlamanın yolu, fıstığın görünümüne dikkat etmekten geçiyor.

KALİTELİ ÇİKOLATA, KALİTELİ FISTIKTAN GEÇİYOR

Çikolata ustası Ömer Aksu, Dubai çikolatasının akışkanlığının ve aromasının boz fıstıktan geldiğini aktarıyor. “Dubai çikolatasına aromayı ve akışkanlığı veren boz fıstıktır. Bu fıstık da herkeste yoktur” diyerek kalitenin önemini vurguluyor. Aksu, düşük fiyatlı çikolatalar konusunda vatandaşları uyararak bu ürünlerin içeriklerinde bezelye olduğunu anlamanın mümkün olduğunu belirtiyor.

FISTIK TALEBİNDE ARTIŞ

Fıstık tüccarı Ömer Çelebioğlu, Dubai çikolatasının popülaritesinin fıstığa olan talebi artırdığına dikkat çekiyor. Daha önce yalnızca baklava yapımında kullanılan Antep fıstığının, Dubai çikolatasının yükselen trendi sayesinde dünyanın dört bir yanına gönderilmeye başlandığını ifade ediyor.