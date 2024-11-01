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Dubai Çikolatasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

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ÇOCUKLARDA LÜKS TÜKETİMİ ARTIRIYOR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, Dubai çikolatası çılgınlığının kesinlikle durdurulması gerektiğini söylüyor. Ağaoğlu, “Özellikle çocuklarda lüks tüketim çılgınlığına yol açıyor. Çocukları ve gençleri lüks tüketime özendiriyor.” ifadesini kullanarak, bu durumun olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

DUBAI ÇİKOLATASINDAKİ HİLELER

Ağaoğlu, aynı zamanda Dubai çikolatasındaki hileleri de gündeme getiriyor. Yapılan açıklamalarda bu ürünlerin içeriklerine dair bazı endişeler olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, bu durumun tüketicileri yanıltabileceğine işaret ediyor. Çikolatanın sağlıklı bir seçenek olmadığını belirten Ağaoğlu, gereksiz tüketim davranışlarının önüne geçilmesi gerektiğini ifade ediyor.

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