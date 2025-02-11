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Dubai’de Dünya Hükümetler Zirvesi Başladı

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DÜNYA HÜKÜMETLER ZİRVESİ DÜZENLENİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi başladı. Bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen zirveye, yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderin yanı sıra 140 hükümet delegasyonu, küresel teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.

BAE Kabine İşleri Bakanı ve WGS Başkanı Muhammed El Gergavi, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, “dünyada 2000’den beri yaşanan çatışmalar, insani kriz, ekonomik zorluklar ve teknolojik gelişmelere” dikkati çekti.

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