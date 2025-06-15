Dubi’de 67 Katlı Gökdelende Yangın! 3.820 Kişi Tahliye Edildi

DÜNYA’NIN EN YÜKSEK YAPILARINDAN BİRİNDE YANGIN

Birleşik Arap Emirlikleri’nin etkileyici şehri Dubai’de korku dolu anlar yaşandı. Dünyanın en yüksek ve modern yapılarından biri olan “Kaplan Kulesi” veya bilinen ismiyle “Marina Pinnacle” adlı 67 katlı gökdelende yangın çıktı. Yangın, kısa sürede genişleyerek paniğe neden oldu ve Dubai Sivil Savunma ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi.

BİN 3820 KİŞİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, kara dumanlar arasında kalan binlerce kişiye hızlı bir şekilde yardımcı oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda 764 dairede yaşayan toplam 3.820 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMADI

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı.