Düden Çayı’nda Ceset Bulundu!

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Hanımeli Sokak’taki Düden Çayı’na su teresi toplamak amacıyla öğle saatlerinde botla giden Serap Kaya, çayda bir ceset gördü. Bu durumu hemen eşine ileten Kaya çifti, durumu polise bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

CENAZE ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen dalgıç polisler, yapılan çalışmalar sonucunda cesedi çıkardı. Gerçekleştirilen incelemenin ardından cansız beden, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Ekipler, üzerinde bulunan kıyafetler aracılığıyla cesedin, 15 gün önce aynı bölgede kaybolan ve günlerce Yukarı Düden Çayı’nda aranan kaynak ustası Yusuf Bektaş’a ait olabileceğini değerlendiriyor.

CİNAYET ANINI HİKAYE EDİYOR

Olayla ilgili bilgi veren Serap Kaya, “Eşimle çaya gelip, botla su teresi topluyordum. O sırada gözüme çarptı ceset. Şüphelendim ceset olduğuna dair; yüzü yanıktı, emin de olamadım. Emin olabilmek için biraz yanına yaklaştım ama çok yaklaşamadım” şeklinde açıklama yaptı.