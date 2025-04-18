“Düden Çayı’nda Ceset Bulundu!”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kepez ilçesinde, Altınova Sinan Mahallesi Hanımeli Sokak’taki Düden Çayı’na su teresi toplamak üzere öğle saatlerinde botla giren Serap Kaya, çayda bir ceset gördü ve durumu eşine bildirdi. Çift hemen durumu polise iletti ve ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

CANLI BEDENİN ÇIKARILMASI

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonrasında cesedi dalgıç polisler yardımıyla çıkardı. Olay yerinde gerçekleştirilen detaylı incelemenin ardından cansız beden, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ekipler, üzerindeki kıyafetlerden yola çıkarak, cesedin 15 gün önce aynı bölgede kaybolan kaynak ustası Yusuf Bektaş’a ait olabileceği üzerinde duruyor.

ŞÜPHELİ DURUMUN ANLATILMASI

Olay anını aktaran Serap Kaya, “Eşimle çaya gelip, botla su teresi topluyordum. O sırada gözüme çarptı ceset. Şüphelendim ceset olduğuna dair, yüzü yanıktı, emin de olamadım. Emin olabilmek için biraz yanına yaklaştım ama çok yaklaşamadım” dedi.