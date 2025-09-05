Düden Şelalesi’nden Kadın Cesedi Bulundu

ACI OLAY ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, yaklaşık 40 metre yüksekten denize dökülen Düden Şelalesi’nin falezlere yakın bölgesinde bir kadın çantası ve uç noktada bir çift kadın terliği gören vatandaşlar, durumu devriye gezen polis ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çantadan “Emine Akan” adına düzenlenmiş bir belge çıkması üzerine, ilk olarak telefonla kendisine ulaşmaya çalışan ekipler, sonuç alamayınca itfaiye ve polis ekipleri karadan kayalık alanda arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri, termal ve gece görüş özellikli drone yardımıyla havadan, deniz polisi ise botlarla deniz yüzeyinde arama çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 3 saat süren bu çalışmada bölgede herhangi bir iz bulunamadı.

KADIN CESEDİ BULUNDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bot ve dalgıçları tarafından hem su altında hem de falezlerin dip noktalarında süren arama çalışmaları 2 gün sonra öğle saatlerinde sonuç vermeye başladı. Sahil Güvenlik ekipleri, olayın yaşandığı noktadan yaklaşık 15 kilometre mesafede Sıçan Adası açıklarında bir kadın cesedi tespit etti.

KİMLİĞİ TANIMLANDI

Ekiplerin botla karaya çıkardığı kadın cesedinin, önceki gün Düden Şelalesi’nden düşen Emine Akan’a ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.