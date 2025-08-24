Düğün Salonları Denetim Altında! 3,6 Milyar Kayıt Dışı Gelir

KAYIT DIŞI DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ile mücadelesine devam ediyor. Bu çerçevede, lüks düğün organizatörleri ve düğün salonları da denetimlerin hedefi haline geldi. Yapılan çalışmada, düğün salonları ve organizasyon hizmeti sunan firmaların beyan ettikleri gelirler ile gerçekten tahsil ettikleri tutarlar arasında büyük farklılıklar belirlendi. Yılbaşından beri süren hasılat incelemeleri kapsamında, ilk aşamada 474 düğün salonu üzerinde bin 226 fiili denetim gerçekleştirildi.

YAPAY ZEKAYLA ANALİZ SÜRECİ

Denetim çalışmaları yalnızca saha araştırmalarıyla sınırlı kalmadı. Düğün organizasyonları ile ilgili olarak 4 bin 623 mükellef, yapay zeka destekli bir analiz sürecine tabi tutuldu. Mükelleflerin vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya aktiviteleri gibi birçok veri, ilişkilendirme algoritmaları ve büyük veri analitiği teknikleri ile detaylı bir şekilde incelendi.

Gelir ve beyan arasındaki en yüksek sapma, lüks düğün organizasyonu hizmeti veren firmalarda ortaya çıktı. Yaklaşık bin 600 mükellef “riskli” olarak sınıflandırıldı. Bu mükelleflere izaha davet edilerek gerekli açıklamaları sunmaları istendi. Elde edilen bulgular, sektördeki kayıt dışılığın boyutunu net bir şekilde gözler önüne serdi. Düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerinde toplam 3,6 milyar lira tutarında kayıt dışı gelir tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiye neden olan sektörleri denetleme çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Şimşek, “Vergide adaletin sağlanması, yükümlülüklerini yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu.