Düğün Salonları Denetim Altında! 3,6 Milyar TL Kayıt Dışı Gelir

DENETİMLERE DEVAM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı denetim süreçlerine hız kesmeden devam ediyor. Son yapılan denetimlerde, lüks düğün organizatörleri ve düğün salonları da tespit ediliyor. Düğün salonları ve organizasyon hizmeti sunan firmalara yönelik gerçekleştirilen çalışmada, beyan edilen gelirler ile fiilen alınan tutarlar arasında önemli farklılıklar gözlemlendi. Yılbaşından bu yana devam eden hasılat incelemeleri çerçevesinde, ilk aşamada 474 düğün salonunda, bin 226 fiili denetim yapıldı.

TEKNOLOJİK DESTEKLE DENETİM

Denetimler, sadece saha çalışmalarıyla sınırlı kalmadı. Düğün organizasyonları hakkında 4 bin 623 mükellef, yapay zeka destekli analiz sürecine tabi tutuldu. Bu süreçte, mükelleflerin vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya faaliyetleri gibi çok çeşitli veriler, ilişkilendirme algoritmaları ve büyük veri analitiği kullanılarak incelendi.

RİSKLİ MÜKELLEF UYARISI

Gelir ve beyan arasındaki en büyük sapma, lüks düğün hizmetleri veren organizasyon firmalarında tespit edildi. Yaklaşık bin 600 mükellef “riskli” olarak değerlendirildi ve izaha davet edilerek gerekli açıklamaların yapılması istendi. Elde edilen bulgular, sektördeki kayıt dışılığın boyutunu gözler önüne serdi. Düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerinde 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiye neden olan sektörlerin denetimlerini sürdüreceklerini ifade etti. Şimşek, “Vergide adaletin sağlanması, yükümlülüklerini yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.