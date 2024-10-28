“Düğün Sürprizi: Sucuk, Limon ve Dürüm”

ANTALYA’DA DÜĞÜN HEYECANI

Antalya’da yaşayan kokoreç ustası Halil Arıcı ve Almanya’da öğretmenlik yapan Pelin Şahin, geçtiğimiz günlerde sade bir düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi. Aile ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, çiftin nikahı kıyıldı.

ŞAŞIRTICI TAKI SÜRPRİZİ

Nikahın ardından gerçekleşen takı töreninde yakın arkadaşları çifte unutulmaz bir sürpriz hazırladı. “Sana düğünde bir takı sürprizimiz olacak. Unutamayacaksın” diyerek gönderme yapan Cafer Yıldırım, Özgür Özdil ve Kudret Çelen, ellerinde limon, sucuk ve iki dürümle sahneye çıktı. İpe dizilmiş kangal sucuklar ve limonlar damat Halil Arıcı’nın boynuna asıldı, dürümler ise gelin ve damada ikram edildi. Davetlilerin alkışları arasında damat Arıcı’nın bu sürpriz karşısında yaşadığı şaşkınlık gözlerden kaçmadı.

KOKOREÇ USTA’SINDAN TEPKİ

Damat Halil Arıcı, arkadaşlarının sürprizi ile ilgili düşüncelerini paylaştı: “Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Kokoreç ustasıyım ve sürekli sucuk, sakatat, limonla iç içeyim. Arkadaşlarımın sürprizine hem şaşırdım hem mutlu oldum. Benim için unutulmaz bir anı oldu. Kudret ve Cafer arkadaşımdan böyle bir şey beklerdim ama işin içine sucuğun dahil edileceğini düşünmemiştim.”