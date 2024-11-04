Duhan Ahmetoğlu, Kim Milyoner’de 1 Milyon TL Kazandı

KENAN İMİRZALIOĞLU’NDAN OKTAY KAYNARCA’YA DEVİR

Kenan İmirzalıoğlu, sunuculuğunu Oktay Kaynarca’ya devrettiği “Kim Milyoner Olmak İster” programında heyecan dolu anlar yaşandı. Genç yarışmacı Duhan Başar Ahmetoğlu, 1 milyon TL’lik soruyu açtırmayı başardı. 20 yaşındaki Duhan, Ankara’da ikamet eden ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olarak tüm soruları doğru yanıtladı.

BİR MİLYON TL’LİK SORU

Ahmetoğlu, 1 milyon TL değerindeki soruyla karşılaştı: “Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014’te ‘En İyi 100 Türk Filmi’ adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?” Seçenekleri arasında “Susuz Yaz”, “Babam ve Oğlum”, “Eşkıya” ve “Hababam Sınıfı” yer alıyordu. Fakat Ahmetoğlu, soruyu bilemeyeceğini düşünerek yarışmadan çekilme kararı aldı.

ÇEKİLİP KAZANDIĞI MİKTAR

Duhan Başar Ahmetoğlu, çekilerek 500 bin TL kazandı. Yarışmadan ayrılırken, eğer cevap verseydi “Eşkıya” diyebileceğini ifade etti. Ancak Oktay Kaynarca, yarışmadaki doğru yanıtın “Susuz Yaz” olduğunu belirtti.