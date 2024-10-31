Dün Gece Deprem Bilgileri Ve Sonuçları Dün Gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de Deprem Oldu Mu? Dün Gece Ege Denizi’nde Deprem Olmuştu Dün Gece Deprem Nerede Oldu? Dün Gece Deprem Büyüklükleri Ve Yerleri Deprem Verileri İçin Kandilli Ve AFAD

DEPREMLERİN YARATTIĞI PANİK

Zaman zaman ülke genelinde meydana gelen depremler, halk arasında paniğe yol açabiliyor. Özellikle “Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu? 31 Ekim dün gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?” sorusu, hissedilen sarsıntılar veya endişeler nedeniyle internet üzerinde sıkça aranan bir konu. Kandilli Rasathanesi’nin deprem verileri ile birlikte büyüklük, yer ve diğer bilgiler gün yüzüne çıkıyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE DEPREM OLDU MU?

Dün gece İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde herhangi bir deprem kaydedilmedi. Ancak Ege Denizi, Kütahya, Antalya ve Hatay gibi farklı bölgelerde düşük şiddette ve ilksel niteliğe sahip depremler meydana geldi.

31 EKİM’DE NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YAŞANDI?

– 05:46:06 – Ege Denizi – Büyüklük: 1.8

– 05:35:30 – Yeşilyurt-Altıntaş (Kütahya) – Büyüklük: 1.6

– 05:23:19 – Keklikpınarı-Akçadağ (Malatya) – Büyüklük: 1.9

– 04:58:31 – Yaylapalamut-Kaş (Antalya) – Büyüklük: 1.2

– 04:00:59 – Kırgıl-Emet (Kütahya) – Büyüklük: 1.6

– 03:36:31 – Bekirler-Babadağ (Denizli) – Büyüklük: 1.4

– 03:30:22 – Doğanbey Açıkları-Aydın (Ege Denizi) – Büyüklük: 1.6

– 03:21:06 – Ege Denizi – Büyüklük: 2.0

– 03:15:55 – Karaburun (İzmir) – Büyüklük: 1.6

– 03:14:50 – Çörekdere-Sarız (Kayseri) – Büyüklük: 1.4

– 02:57:07 – Benlidere-Belen (Hatay) – Büyüklük: 1.3

– 02:36:31 – Kanlıkavak-Göksun (Kahramanmaraş) – Büyüklük: 1.5

– 02:19:44 – Altınkuşak (Elazığ) – Büyüklük: 2.0

– 02:11:41 – Akdeniz – Büyüklük: 1.7

– 01:57:25 – Esence-Afşin (Kahramanmaraş) – Büyüklük: 1.2

– 01:48:16 – Balıkalan-Nurdağı (Gaziantep) – Büyüklük: 1.1

– 01:25:31 – Uluköy (Malatya) – Büyüklük: 1.6

– 01:24:54 – Keklikpınarı-Akçadağ (Malatya) – Büyüklük: 1.5

– 01:16:35 – Hacıbeyli-Kozan (Adana) – Büyüklük: 1.4

– 01:05:18 – Kozludere-Dörtyol (Hatay) – Büyüklük: 1.5

– 00:08:58 – Kadiibrahim-Akçadağ (Malatya) – Büyüklük: 1.4

– 00:02:31 – Karabucak-Kozan (Adana) – Büyüklük: 1.4