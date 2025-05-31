Dünya Boks Federasyonu, Cinsiyet Testi Getirdi!

DÜNYA BOKS FEDERASYONU ZORUNLU CİNSİYET TESTİ UYGULAYACAK

Dünya Boks Federasyonu, müsabakalara katılacak sporcular için zorunlu bir ‘cinsiyet testi’ uygulamasına geçiyor. Federasyonun yaptığı açıklamada, bu testin “cinsiyet, yaş ve kilo” ile ilgili yeni bir politikanın parçası olduğu ve tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak amacıyla erkekler ve kadınlar için rekabetçi bir oyun alanı sunmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Ayrıca, Cezayirli sporcu Imane Khelif örneği üzerinden açıklamalar devam ediyor. Yapılan açıklamada, “Bu politikanın uygulanmasına yönelik planlar ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarışan bazı boksörleri çevreleyen özel koşullar ışığında Dünya Boks Federasyonu, Cezayir Boks Federasyonu’na Imane Khelif’in test prosedürlerine uygun olarak genetik cinsiyet taramasından geçene kadar Eindhoven Boks Kupası’nda veya herhangi bir Dünya Boks etkinliğinde kadın kategorisinde yer almasına izin verilmeyecektir” deniliyor.

Cezayirli boksör Imane Khelif, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanmıştı.