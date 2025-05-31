Dünya Boks Federasyonu, Cinsiyet Testi Uygulayacak

DÜNYA BOKS FEDERASYONU CİNSİYET TESTİ UYGULAMASI GETİRİYOR

Dünya Boks Federasyonu, müsabakalara katılacak sporcular için zorunlu cinsiyet testi uygulamasına geçiyor. Kurumdan yapılan açıklamada, bu testin tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak amacıyla, erkekler ve kadınlar için rekabetçi bir oyun alanı sunmak için ‘cinsiyet, yaş ve kilo’ ile ilgili yeni bir politikaların parçası olduğu vurgulandı.

CİNSİYET TESTLERİ ÖRNEK İLE AÇIKLANDI

Açıklamada, Cezayirli sporcu Imane Khelif örnek gösterilerek, “Bu politikanın uygulanmasına yönelik planlar ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarışan bazı boksörleri çevreleyen özel koşullar ışığında, Dünya Boks Federasyonu, Cezayir Boks Federasyonu’na Imane Khelif’in test prosedürlerine uygun olarak genetik cinsiyet taramasından geçene kadar Eindhoven Boks Kupası’nda veya herhangi bir Dünya Boks etkinliğinde kadın kategorisinde yer almasına izin verilmeyeceğini bildirmek için bir mektup yazmıştır” denildi.

Cezayirli boksör Imane Khelif, daha önce Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanmıştı. Bu yeni uygulama, boks dünyasında önemli değişikliklere ve tartışmalara yol açabilecek.