Dünya Boks Federasyonu Cinsiyet Testi Yapacak

DÜNYA BOKS FEDERASYONU ZORUNLU CİNSİYET TESTİ UYGULAYACAK

Dünya Boks Federasyonu, müsabakalara katılan sporcular için zorunlu bir ‘cinsiyet testi’ uygulaması başlatacak. Federasyondan yapılan açıklamada, uygulamanın tüm sporcuların güvenliğini sağlamak ve erkekler ile kadınlar için adil bir rekabet alanı oluşturmak amacı taşıdığı belirtiliyor. Bu yeni uygulamanın, ‘cinsiyet, yaş ve kilo’ ile ilgili bir politika çerçevesinde hayata geçirileceği ifade ediliyor.

Açıklamada, Cezayirli sporcu Imane Khelif’in özel durumu örnek gösteriliyor. “Bu politikanın uygulanmasına yönelik planlar ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarışacak bazı boksörler etrafında oluşan özel şartlar göz önüne alındığında, Dünya Boks Federasyonu, Cezayir Boks Federasyonu’na Imane Khelif’in test prosedürlerine uygun şekilde genetik cinsiyet taramasından geçene kadar Eindhoven Boks Kupası’nda veya başka bir Dünya Boks etkinliğinde kadın kategorisinde yer almasına izin verilmeyeceğini bildirmek için bir mektup yazmıştır.” deniliyor.

Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yeni cinsiyet testi uygulaması, boks dünyasında önemli tartışmalara yol açması bekleniyor ve sporcuların rekabetçi durumlarını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.