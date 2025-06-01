Dünya Güzeli 2025 Opal Suchata

MISS WORLD 2025 FİNALİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad şehrinde, büyük bir coşkuyla gerçekleşen Miss World 2025 finalinde bu yıl 72’nci güzellik yarışması yapıldı. Yarışmayı 21 yaşındaki Taylandlı güzellik Opal Suchata Chuangsri kazandı ve dünya güzeli unvanını elde etti. Türkiye’nin temsilcisi 24 yaşındaki İdil Bilgen ise bu yıl dereceye giremedi. Miss World 2025 sonuçlarına göre, ikinci sırayı Etiyopyalı Hasset Dereje Admassu, üçüncülüğü ise Polonya’dan Maja Klajda aldı.

OPAL SUCHATA CHUANGSRİ’NİN HAYATI

Opal Suchata Chuangsri, 2003 yılında Tayland’ın Phuket şehrinde otelci bir ailede dünyaya geldi. Eğitimine Bangkok’taki Triam Udom Suksa Okulu’nda devam eden Opal, burada Çince üzerine yoğunlaştı. Halen Thammasat Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimi almakta. Tayca, İngilizce ve Çinceyi akıcı bir şekilde konuşabilen Opal, çok dilli yetenekleri ile dikkat çekiyor.